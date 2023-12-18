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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شوقي: لا أعرف لماذا استبعدني المعلم من أمم أفريقيا 2010

صدى البلد

كشف محمد شوقي نجم الكرة المصرية السابق ونائب المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي  إنه لا يعلم السر عن عدم اختياره لقيادة منتخبات الناشئين، وأنه المفترض ألا يكون هناك معايير غير معروفة، وأنه بالفعل شعر بالحزن لعدم وضعه في الحسابات.


وأوضح  شوقي  عبر برنامج الكابتن الذي يقدمه أحمد حسن على قناة dmc أنه سبق وأن تلقى وعد بالتواجد ضمن الجهاز الفني الحالي للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، ولا يفهم لماذا تم التراجع عن ذلك.


وأكمل : حتى الآن لا أفهم لماذا لم اتواجد في اختيارات الكابتن حسن شحاتة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام ٢٠١٠.

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