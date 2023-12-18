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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شوقي يكشف سر انتصار الأهلى والصعود لنصف نهائي مونديال الأندية

صدى البلد

أكد محمد شوقي نجم النادي الاهلى ومنتخب مصر السابق أن قراءة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الناجحة لمباراة اتحاد جدة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم سبب الانتصار بنتيجة ٣-١.

 

وقال شوقي في تصريحاته عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة Dmc : "تحليل كولر الجيد لفريق الاتحاد السعودي والتشكيل الذي دفع به هو سر الفوز والعبور لنصف نهائي مونديال الاندية".

 

وعن توقعاته لتشكيل الاهلي في مواجهته المقبلة مساء الاثنين أمام فلومينينسي البرازيلي، أوضح: "كولر سيلعب بنفس اسلوب لعبه أمام اتحاد جدة و التشكيل سيشهد استمرار احمد نبيل كوكا في خط الوسط بدلا من المالي أليو ديانج رغم وجود امكانية للدفع بعمرو السولية حسب سير المباراة".

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