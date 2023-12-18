محمد شوقى: حسام البدري رفض سفرى إلى تونس مع الأهلى في مباراة الصفاقسي

أكد محمد شوقي نجم النادي الاهلى ومنتخب مصر السابق أن حسام البدري هو الشخص الذي رفض سفره مع بعثة فريق الأهلى إلى تونس قبل مواجهة الصفاقسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.



وأضاف شوقي في تصريحاته عبر برنامج "الكابتن" مع أحمد حسن المذاع على شاشة قناة Dmc : "قررت السفر على حسابي واصريت على ذلك قبل ان يقوم وائل رياض بالحديث مع مانويل جوزيه عن هذا الموضوع فتمسك بسفري وطلب حصولي على تذكرة والسفر مع بعثة الفريق لأسافر".

على جانب اخر، قال شوقي: "نعم كانت هناك بعض الخلافات بيني وبين كيروش في بداية عملي معه بجهاز المنتخب الاول بسبب توزيع ادوار العمل".. مختتما تصريحاته بالقول : "امي وزوجتى أصحاب الفضل عليا في مسيرتي واكثر من ساندوني".