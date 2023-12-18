إعلامى: الزمالك مطالب بدفع 450 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حكما بالفعل لدى نادي كاراكاس الفنزويلي، يُقضي بحصوله على ما يقرب من 450 ألف دولار من صفقة انتقال سامسون أكينولا مهاجم الفريق.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "القضية ليست بالجديدة وهي منذ فترة، والزمالك يحاول حل الأزمة بكل الطرق".

وغادرت أمس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار القاهرة متجهة إلى أنجولا؛ استعدادا لمواجهة ساجرادا الأنجولي، يوم الأربعاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تكليف رامي نصوحي عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في أنجولا؛ استعدادا لخوض مباراة ساجرادا المقبلة.