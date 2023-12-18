إنسانة عظيمة| سامح الصريطي عن زواجه من المطربة حنان: قدر وقسمة ونصيب

حل الفنان سامح الصريطي، ضيفا على الإعلامي "عمرو الليثي"، ببرنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، برفقة ابنته ابتهال.

وعلق الفنان سامح الصريطي، على زواجه من الفنانة والمطربة حنان، قائلا: "السبب فى الزواج هى المطربة حنان نفسها"، لافتا: "مقابلتش حد بمواصفات حنان وبمجرد ما قابلتها اتغيرت وجهة نظري، وهذا قدر وقسمة ونصيب".

وأضاف الفنان سامح الصريطي،: "حنان إنسانة عظيمة وربنا يوفقها ويوفقنا لغد أفضل"، مشيرا: "عندما وجدت حنان بهذه المواصفات الرائعة تزوجتها فورا".



ولفت إلى أن أهم أعماله الفنية على مستوى المسرح هى مسرحية "ذات الهمة "، وفى السينما ملاكى إسكندرية، وخيانة مشروعة والرهينة.



