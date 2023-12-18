أخبار التعليم.. لتسهيل تأشيرات الدخول لمصر.. إدارة الوافدين تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب..وجامعة القاهرة تكشف كيفية التحويل من كلية إلى أخرى 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

جامعة القاهرة تكشف كيف يمكن التحويل من كلية إلى أخرى

يتساءل عدد من الطلاب عن كيفية التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى خاصة طلاب الفرق الأولى و ما هى الشروط التى يجب توافرها للتحويل .

لتسهيل تأشيرات الدخول لمصر.. إدارة الوافدين بالتعليم العالي تطالب بتحديث بيانات هؤلاء الطلاب

طالبت إدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نظرًا للوضع الراهن واقتراب موعد بداية الدراسة بالجامعات المصرية من الطلاب الوافدين تحديث بعض البيانات التالية لتسهيل الحصول على تأشيرات الدخول لجمهورية مصر العربية الطلاب السودانيين من دولة السودان من خلال معبر قسطل أو ارقين ومن دولة السعودية من خلال المطارات و الطلاب الفلسطينيين من خلال معبر رفح أو المطارات حدث بياناتك وانتظر الرد علي طريق الايميل بشرط سداد كامل رسوم الترشيح علي المنصة

أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة تطلق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي 2023

أعلنت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، إطلاق الدورة الرابعة من جائزة البحث العلمي 2023، والتي تعد أداة لتوفير فهم عميق لمختلف القضايا الأمنية المعاصرة، فضلاً عن كونها طريقة مستحدثة لابتكار الحلول للتحديات الراهنة، ووسيلة مهمة في البحث عن الظواهر الأمنية وتحليلها وفقا لأساليب علمية منهجية.

اكسب صحتك .. مبادرة لطلاب جامعة حلوان

أطلقت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، تهدف مبادرة "اكسب صحتك" لتشجيع الطلاب على اتباع نمط حياة صحي والحفاظ على وزن صحي.

آخر فرصة للتسجيل اليوم.. جامعة القاهرة الدولية تنظم بطولة كرة السلة

ينظم النشاط الرياضي بإدارة رعاية الشباب بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، بطولة كرة السلة (طلبة - طالبات) اليوم الاثنين 18 ديسمبر 2023.