هيلمان لـ الريمونتادا: فلومينينسي لن يغير خطته أمام الأهلي

أكد أودير هيلمان، المدير الفني للرياض السعودي أن فيرناندو دينيز، المدير الفني لفلومينينسي البرازيلي لن يقوم بتغيير خطته أمام النادي الأهلي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.



وقال أودير هيلمان في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أعتقد أن دينيز سيغير طريقة لعب فلومينينسي في مباراة الأهلي".



وأضاف المدرب الحالي للرياض السعودي: "فلومينينسي يلعب بطريقة تكتيكية معينة وهي الاعتماد على الاستحواذ على الكرة، وبدء الهجمة من حارس المرمى".



وتابع: "فلومينينسي لديهم كل ما يمكنهم من تقديم كرة قدم رائعة، لن يكون من السهل تغيير طريقة اللعب في مباراة الأهلي".



وأتم أودير هيلمان تصريحاته قائلًا: "البعض لا يقرأ كرة القدم جيدًا، والبعض يعتقد أن فلومينينسي يهاجم فقط، لكنهم يلعبون بتوازن كبير أيضًا".