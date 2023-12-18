نجم الأهلي السابق: توقعت استبعاد ديانج من مباراة الاتحاد لهذا الأمر

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق أنه توقع استبعاد أليو ديانج، لاعب الأحمر من التشكيل الأساسي للفريق في مباراة اتحاد جدة السعودي.



وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توقعت استبعاد ديانج من مباراة اتحاد جدة".

وأضاف: "ديانج لم يكن في حالته في الفترة الماضية، ولم يترك أي بصمة، ومباراة مثل الاتحاد لا تتحمل أن يكون لاعب واحد فقط في غير مستواه".

وأتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "لذا الاعتماد على أحمد نبيل كوكا في التشكيل الأساسي للأهلي بالمباراة كان قرارًا صحيحًا من مارسيل كولر، المدير الفني".