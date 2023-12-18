خالد جاد الله: البرامج السعودية استفزت لاعبي الأهلي.. وكنت عاوز انزل ألعب

أكد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق أن الحديث عن مباراة الأحمر واتحاد جدة في البرامج السعودية استفز لاعبي الفريق.



وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "توقعت سيناريو مباراة الاتحاد، فكنت أعرف أن لاعبي الأهلي سيظهرون بأفضل صورة في كأس العالم للأندية".



وأضاف: "كأس العالم للأندية بطولة كبيرة، وفرصة للجميع أن يعبر عن نفسه فيها، وأرضية الملعب الجيدة ساعدت الفريق، وأيضًا الحضور الجماهيري الكبير، لذا توقعت أن الحالة البدنية والفنية والتركيز للأهلي ستكون في أفضل صورة".



وتابع: "التعامل مع المباراة اختلف بين الأهلي واتحاد جدة.. الأهلي تعامل معها بخبرة كبيرة، وكان أساسه الدفاع بشكل جيد".



وأكمل: "البرامج في القنوات السعودية استفزت لاعبي الأهلي.. كنت أنا في البيت استفزيت وعاوز أنزل وألعب".



وأتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "لاعبو الأهلي تعاملوا مع المباراة بهدوء وإصرار، وجميعهم كانوا يعرفون أنهم سيدخلون التاريخ إذا فازوا بالمباراة".