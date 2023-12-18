خالد جاد الله: الخطيب صاحب صاحبه وأعرف ما يفعله مع رموز الأهلي

أشاد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، بمحمود الخطيب، رئيس الأحمر، مُشيرًا إلى أنه يساند رموز النادي.



وقال خالد جاد الله في تصريحاته لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الخطيب لديه مبادئ، ودوره معنا كلاعب كان كبيرًا للغاية، تعلمنا منه الكثير".



وأضاف: "تعلمنا من الخطيب، متى أتحدث ومتى أتكلم، هو تربى على ذلك، وذلك صنع منه نجمًا كبيرًا في الكرة المصرية".



وتابع: "الخطيب كان أفضل لاعب فريقه، رغم أن فريقه كان كبيرًا وقويًا، وكان يسجل أهداف من ربع فرصة".



وأكمل: "الخطيب جدع وصاحب صاحبه، وأعرف أنه يفعل الكثير مع رموز الأهلي.. هو يستاهل كل خير، لأنه بيعمل خير جوا الملعب وبره الملعب".



وعن مجدي عبد الغني، قال خالد جاد الله: "عشرة عمري، أبو الجدعنة والرجولة، ودمه خفيف، كان هناك رباعي الرعب في الأهلي، وأنا مجدي وشريف عبد المنعم ومحسن رمضان".



وأتم خالد جاد الله تصريحاته قائلًا: "مجدي لديه إرادة وإصرار لم أراهم في لاعب كرة قدم، صنع نفسه بنفسه، وكان يسجل أفضل الأهداف، يتعمله تمثال في الملعب.. مجدي طيب جدًا، يتمتع بالصراحة، والبعض لا يعرف كيف يتعامل معه".