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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

 عقوبات منتظرة ضد الأهلي بعد حضور جماهيره للتدريبات.. تفاصيل

صدى البلد

أكد محمد مبروك مراسل قناة etc من جدة، أن هناك حالة ثقة كبيرة بين لاعبي الأهلي وقدرتهم على الفوز أمام فلومينينسي البرازيلي والصعود لنهائي كأس العالم للأندية.

 

وقال لبرنامج بوكس تو بوكس: "محمود الخطيب جلس مع محمد الشناوي في جلسة لمدة عشر دقائق وهو ما كان محل اهتمام كبير من الصحفيين الموجودين في معسكر الأهلي، وبعدها عقد رئيس النادي الأهلي جلسة مع باقي اللاعبين".

 

وأضاف: "كولر انتظر محمد الشناوي لأكثر من 10 دقائق في الملعب لحين انتهاء جلسته مع الخطيب، وكما هناك تواجد جماهيري كبير في ملعب التدريب، واللجنة المنظمة فوجئت بحضور الجمهور، وكان هناك حالة استياء شديدة من جانب اللجنة، وقد يتم توقيع عقوبات ضد النادي بسبب حضور الجماهير دون تنسيق مع اللجنة المنظمة".

 

وأكمل: "هناك أيضا احترام شديد لدى مسئولي فلومينينسي ولاعبيه للنادي الأهلي، وظهروا في المران وهم في حالة تركيز شديدة، والمباراة لن تكون سهلة مطلقًا".

 

وتابع: "لازال هناك تذاكر متاحة ومساحات متاحة في استاد الجوهرة، وتم بيع حوالي 70% من التذاكر، وجماهير الاتحاد قامت بحجز العديد من التذاكر من قبل مواجهة الأهلي اعتقادا منهم بقدرتهم على خوض اللقاء بعد تخطى الأهلي".

 

وأتم: "التذاكر المتاحة لجماهير الاهلي في مدرج الثالثة شمال تم حجزه بالكامل، ولكن قد يظهر الملعب وهناك بعض الفراغات فيه".

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