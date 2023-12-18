نجم منتخب تونس: محمد عبد المنعم يمكنه اللعب في أوروبا

أكد كريم حقي نجم منتخب تونس السابق أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب من طراز فريد ويستحق الاحتراف في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم حقي نجم منتخب تونس السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن محمد عبد المنعم مدافع على أعلى مستوى ويمكنه الاحتراف في أكبر الدوريات الأوروبية في الفترة المقبلة ".

وأضاف:"أعتقد أن بطولة كأس العالم للأندية وكأس الأمم الإفريقية ستكون أفضل فرصة لتقديم محمد عبد المنعم نفسه للاحتراف في دوري عالمي في الفترة المقبلة ".