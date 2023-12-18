اليوم.. جميع المحافظين يتقدمون باستقالاتهم خلال ساعات .. ما السبب ؟

هل ستقدم الحكومة استقالتها عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية؟ تردد هذا التساؤل بكثرة مؤخرا عقب انتهاء انتخابات الرئاسة، حيث حسم الدستور هذا الأمر وحدد المناصب المعنية بالاستقالة.

يذكر أن انتخابات الرئاسة المصرية 2024، قد انتهت الثلاثاء الماضي 12 ديسمبر، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية اليوم الاثنين 18 ديسمبر.

ومن المقرر أن يحلف الرئيس المنتخب، اليمين القانونية المنصوص عليها في الدستور أمام مجلس النواب في جلسة خاصة، وليس أمام أي جهة أخرى.

ويشرط الدستور أيضا، قيام الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها بالدستور قبل أن يتولى مهامه.

هل تتقدم الحكومة باستقالتها؟

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا واحدا.

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه لا يوجد ما يحول بين الرئيس المنتخب والحكومة بإحداث تفاهم بينهم، وفي أطر تفاهمات سياسية بأن تقدم الحكومة استقالتها وليس إقالتها، لأن الإقالة تحتاج إلى وجود سبب موجب لإقالة الحكومة وتحتاج إلى موافقة مجلس النواب.

وبحسب صلاح فوزي، فإن الملزم الذي ستنتهي مدته بقوة القانون هم المحافظون، حيث سيعتبرون مستقيلين، إلا أنهم سيظلون يسيروا العاجل من الأمور إلى حين تعيين محافظين جدد.

ما سبب استقالة المحافظين؟

بالرغم من أنه ليس هناك نص قانونى أو دستورى يتحدث عن استقالة الحكومة أو إعفائها من منصبها بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، والبدء فى ولاية جديدة، إلا أن الأمر يختلف فيما يخص المحافظين، فبحكم القانون يعتبروا مستقيلين من عملهم مع انتهاء ولاية الرئيس.

ونصت المادة (25) من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على: "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية ، ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس الشعب أو مجلس الشورى أو بالمجالس الشعبية المحلية.

ويعامل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الدستورى.

وأضافت المادة: "يعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".

متى يتم تعيين محافظين جدد؟

لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين، وفقا للخبير الدستوري صلاح فوزي.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية في مصر 2024، من بين 4 مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وفريد زهران وعبدالسند يمامة وحازم عمر .

وطبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، نصت المادة 38 على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.