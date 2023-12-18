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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق حملة هيئة المحطات النووية للتبرع بالدم في الضبعة

صدى البلد

حرصت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على تحقيق دور فعال في المشاركة المجتمعية، وذلك من خلال قيامها بتنظيم حملة للتبرع بالدم للعاملين وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الاحمر المصري بموقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.


وشهد موقع المحطة النووية بالضبعة ظهر أمس الأحد الموافق ١٧ ديسمبر 2023 انطلاق فعاليات حملة التبرع بالدم من خلال تواجد الحملة بموقعين أحدهما المبنى الإداري داخل موقع الانشاء والآخر المباني الإدارية بالمدينة السكنية مدينة نواه، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من الإتاحية للتبرع بالدم من مختلف العاملين بالهيئة بموقع الضبعة. هذا وقد توافد العديد من العاملين بهيئة المحطات النووية للتبرع حيث وصل عدد المتبرعين الى ما يقرب 100 متبرع.


وتأتي هذه الحملة في إطار المسئولية الوطنية لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع.

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