بعد صاروخ بيونج يانج.. أمريكا تتعهد بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية

أعلن البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أكد لنظرائه من اليابان وكوريا الجنوبية التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن طوكيو وسيول ضد أفعال بيونج يانج.

وحسب وكالة "رويترز"، قال البيت الأبيض إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان تحدث مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني وشدد على أهمية تبادل بيانات التحذير الصاروخي.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن الحلفاء الثلاثة يعملون على إنشاء نظام لتبادل البيانات الصاروخية في الوقت الفعلي، لكن لا يزال أمامهم "أيام قليلة" قبل بدء التشغيل.

ونددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونج يانج هذا العام".

فيما قال مسؤول حكومي ياباني، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، هو صاروخ من طراز ICBM يبلغ مداه أكثر من 15 ألف كيلومتر (9300 ميل) ويمكن أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأدلى نائب وزير الدفاع البرلماني شينجو مياكي بهذه التصريحات للصحفيين، مضيفا أن الصاروخ طار لمدة 73 دقيقة تقريبا.

وفي 15 ديسمبر، وفي أعقاب اجتماع رفيع المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والكوريين الجنوبيين بشأن استخدام الأسلحة العسكرية الاستراتيجية الأمريكية لردع التهديد العسكري لكوريا الشمالية، حذرت واشنطن من أن أي هجوم نووي سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم كيم جونج أون.