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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة| إعادة تأهيل المحولات الكهربائية المحروقة بورش شركة القناة.. صور

صدى البلد

 قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء يرافقه  أعضاء مجلس الإدارة بزيارة واحدة  من أهم الإدارات بالشركة وهى الورش الرئيسية بالمنطقة الصناعية.

 وأصبحت الورش مصنع متكامل يصنع به الموزعات و الأكشاك بكافة أنواعها وصناديق التوزيع وأعمدة الجهد المتوسط والمنخفض والتي لاول مره يتم جلفنة كافة المنتجات بها كما انه يتم ولاول مره إعادة تأهيل المحولات الكهربائية المحروقه والغير صالحه بالشبكة .

كما يتم عمل كافة الاختبارات لها و التأكد من جودة ومتانة كافة المهمات وعمل الاختبارات القياسية لها لتكون مطابقة للمواصفات الفنية العالمية .

كما تم زيادة ورشة تصنيع الاثاثات و زيادة وحدة إعادة تدوير الزيوت القديمة وامتصاص الشوائب منه والتي ترفع المواد الضارة والملوثه للبيئة تماشياً مع سياسة الدولة في الحفاظ على البيئة وكذلك الاستفاده مره اخرى من الزيوت القديمة.

 ثم توجه أبو وردة ومجلس الإدارة لزيادة مخزن الكابلات الكهربائية بكافة مقاطعها ، و الإدارة العامة للمخازن والتي تحتوي على مخازن المحولات بكافة أنواعها والموزعات وصناديق التوزيع والسكاكين والاكشاك بكافة أنواعها 

يذكر أن مخازن الشركة تحوي مهمات في المخازن الرئيسيه فقط بقيمة ٣,٩ مليار جنيه وقد أبدى مجلس إدارة الشركة إعجابه بما شاهدوه علي ارض الواقع وقدموا الشكر والتقدير  المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء على جهوده الكبيرة في تطوير وتحديث الشركة؛ كما قدموا الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركة علي جهودهم المخلصة .

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