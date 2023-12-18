انسى iPhone.. أفضل كاميرا في هاتف Oppo

سلسلة Oppo Find X7 القادمة، المتوقعة للعام المقبل، قد تأتي بثلاث إصدارات: Find X7، X7 Pro، وX7 Ultra. تسربت المعلومات بالفعل لتعرض لنا لمحة سريعة عن الإصدارين Pro والعادي Find X7. الآن، قام المسرب Digital Chat Station (DCS) بمشاركة تفاصيل حول مواصفات الكاميرا للنماذج الثلاثة.

مواصفات كاميرا سلسلة Oppo Find X7:



وفقًا للتسريب، يأتي النموذج العادي Find X7 بنظام كاميرا ثلاثي. الاستشعار الرئيسي هو 50 ميجابكسل Sony LYT-808، يرافقه عدسة 50 ميجابكسل للزاوية العريضة وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 64 ميجابكسل مع تكبير بصري 3x. تتشابه هذه التكوين بشكل وثيق مع تكوين الكاميرا في هاتف OnePlus 12.

على النقيض من ذلك، يتوقع أن يحتوي كل من Find X7 Pro وFind X7 Ultra على أربع حساسات بدقة 50 ميجابكسل في تكوين كاميراتهم. أحدها هو الاستشعار الرئيسي الجديد Sony LYT900 بدقة 50 ميجابكسل، وهو استشعار بمقدار إنش مع بكسل فردي يبلغ قياسه 1.6 ميكرومتر. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدسة بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل.

هذه النماذج ستحتوي أيضًا على عدسات تليفوتوغرافيتين مزدوجتين، إحداها تعتبر عدسة تليفوتوغرافية بمقدار 50 ميجابكسل IMX890 بتقنية البريسكوب مع تكبير بصري 3X، والأخرى عدسة تليفوتوغرافية بمقدار 50 ميجابكسل أخرى بتكبير بصري 6X. في وقت متأخر، أظهرت رسم تخطيطي مشاركة Ice Universe توزيع هذه العدسات التليفوتوغرافية المزدوجة على Find X7 Pro.

هذا يعني أن كل من Find X7 Pro وFind X7 Ultra سيشتركان في مواصفات الكاميرا المماثلة ويشاع أنهما سيتميزان بنفس معالج Snapdragon 8 Gen 3. في هذه الأثناء، سيحصل النموذج العادي على Dimensity 9300. من المرجح أن تكون الميزة الحصرية للطراز Ultra هي ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية، كما اقترح DCS.

من المتوقع إطلاق سلسلة Oppo Find X7 في بداية العام المقبل، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق قريبًا. في حين أن السوق الصينية هي الأولى التي ستحصل على السلسلة الجديدة، سنبقيكم على اطلاع على آخر الأخبار والشائعات عندما تظهر.