حبس عامل أشعل النيران في والد زوجته بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في بداية العقد الخامس من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على والد زوجته الستيني، وإشعال زجاجة بيروسول في وجهه؛ إثر مشادة كلامية بينهما؛ بسبب خلافات المصاهرة بينهما، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والذراعين على يدي زوج نجلته وإشعال زجاجة بيروسول في وجهه.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'محمود ج.م.أ' 67 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام زوج نجلته المدعو 'اشرف م.ح.ر' 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بإشعال زجاجة بيروسول في وجهه أدت إلى إصابته على إثر مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.