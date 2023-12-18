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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة.. «سيولة أعلى كوبري 15 مايو»

المرور
المرور

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين دينا شرف ومصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في كل من الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة.

ويشهد طريق الكورنيش كثافات متحركة بداية من المظلات  حتى منطقة وسط البلد، بينما تظهر كثافات متقطعة في شارع رمسيس وامتداده حتى ميدان العباسية ومسجد النور، كما أن هناك كثافات أمام جامعة عين شمس بسبب دخول الطلاب للجامعات، وأيضا توجد كثافات نسبية في طريق الجيش وصولا لشارع بورسعيد.

وتقل الكثافات المرورية أعلى كوبري أكتوبر بعد نزلة غمرة في اتجاه مدينة نصر ومحور النصر، أما الاتجاه الثاني تظهر عليه بعض الكثافات التي تزداد أعلى منطقة غمرة وشارع بورسعيد، وهناك غلق كلي لشارع الأسمرات باتجاه القادم من ميدان الرسالة لمدة شهر، وتم تحويل الحركة المرورية للقادمين من شارع 9، إذ يجب السير من شارع أحمد فؤاد نجم وصولا لميدان الخزان.

وبالنسبة للحالة المرورية في محافظة الجيزة، هناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السوادن فضلا عن كوبري 15 مايو المتجه لميدان لبنان، وذلك بفضل أعمال التوسعة التي جرت في الكوبري، أما الاتجاه المعاكس يشهد كثافات مرورية بسبب أعمال التوسعة.

وتظهر سيولة مرورية في شارع أحمد عرابي القادم من الدائري، وأيضا بميدان لبنان المتجه لأكتوبر، بينما توجد كثافات مرورية في الاتجاه العكسي للقادمين من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان.

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