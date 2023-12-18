أكاديمي: مصر قدمت تيسيرات كبيرة للمستثمرين في الآونة الأخيرة

أكد ممدوح إسماعيل وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد تصنيع هو الحل لمزيد من الاستثمارات والتنمية الاقتصادية .

وقال ممدوح إسماعيل في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر قدمت تيسيرات كبيرة للمستثمرين في الآونة الأخيرة لجذب المزيد من المستثمرين ".

وأضاف ممدوح إسماعيل :" مصر عملت على دعم المستثمرين المحليين والأجانب ، والفترة التي ينهي المستثمر فيها كل تعاملاته لا تتعدى 20 يوما ".

وتابع ممدوح إسماعيل :" الدولة تتجه إلى الاقتصاد الأخضر للحد من التغيرات المناخية وتقليل استخدام الوقود الأحفوري ".

واكمل ممدوح إسماعيل :" الدولة تتجه لتشجيع اعمال القطاع الخاص في الكثير من المشروعات الاقتصادية ".