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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعطل الخدمات في محطات الوقود بإيران و"عصفور المفترس" الإسرائيلية تعلن مسؤوليتها

علم إيران
علم إيران

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، تعطل الخدمات في الكثير من محطات الوقود في طهران، لافتًا إلى أن السبب لم يتضح بعد.

ومنذ قليل، قالت مجموعة هاكر إسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، إنها نفذت هجومًا إلكترونيًا على نظام توزيع الوقود في إيران، وفقًا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

وأضافت القناة العبرية، أن مجموعة الهاكر الإسرائيلية تطلق على نفسها "عصفور المفترس" وأنها نفذت هجومًا إلكترونيًا على نظام إمدادات الوقود الوطني الإيراني.

وفي أواخر عام 2021، أدى هجوم إلكتروني كبير إلى تعطيل بيع البنزين المدعوم بشكل كبير بإيران، مما تسبب في طوابير طويلة بمحطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي حينها، إن الهدف من الهجوم كان "تأجيج الغضب الشعبي".

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