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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بأقل من 2000 جنيه.. إطلاق أول سماعات ذكية مصرية

صدى البلد

 استكمالاً للنجاح الضخم الذي حققته أول شركة مصرية لإنتاج الساعات الذكية والتي تصدرت المبيعات في مصر وحققت أكثر من ٥٠ مليون مشاهدة على مختلف المنصات في خمسة أشهر فقط.

تُم الإعلان  عن إطلاق سماعات جديدة وهو الابتكار الأحدث من علامة التكنولوجيا المصرية الرائدة قد صُمم من قبل أبرز العقول في البلاد لإحداث ثورة في تجربة الصوت الشخصي.

 السماعات الجديدة هي نتاج ذروة الهندسة الصوتية، مزودة بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة، والمكالمات الواضحة بفضل تقنية  التي تدعمها أربعة ميكروفونات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تجربة صوت ثلاثي الأبعاد. 

المواصفات التقنية تتضمن البلوتوث 5.3 لضمان اتصال موثوق، ومقاومة الماء  وبطارية تدوم لمدة أسبوع بمتوسط أربع ساعات استخدام يوميا، لتوفر لك جودة وعمراً أطول.

صرح  المؤسس والمدير التنفيذي  أحمد عادل، هذه السماعات ليست فقط نقطة عالية في تكنولوجيا الصوت، بل هي دليل على قدرات مصر في مجال الابتكار. نحن نعرض للعالم ما تستطيع التكنولوجيا المصرية تقديمه، وقد صُممت سماعاتنا لتلبية تطلعات عملائنا المتنوعين، مقدمةً جودة ووظائف متميزة، وتعطينا نظرة إلى مستقبل الأجهزة المدعومة بتكنولوجيا إنترنت الأشياء.

الساعة الجديدة بدأ طرحها بأسعار تنافسية وبتخفيضات خاصة بمناسبة الإطلاق لتصل أقل من ألفى جنيه.

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