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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

صدى البلد

انتشر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي يوضح فيه مجموعة من الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض يتوقع وجود أعضاء من حركة حماس بها.

أظهر الفيديو الجنود الإسرائيليين وهم يمسكون ببعضهم البعض وترتجف أيديهم من الخوف أثناء محاولتهم اقتحام الحفرة. كما أنهم يمشون إليها ببطء فضلًا عن استخدامهم السلاح الخاص بهم مع ارتجاف أيديهم بشدة.

قتل رهائن بالخطأ

وقتل الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة من رهائنه لدى حماس وهم "ألون شامريز، وسامر طلالقة، ويوتايم حاييم" عن طريق الخطأ أثناء معركة لهم في حي الشجاعية. 

ووفقًا لتقرير أعده موقع فرانس 24، أعلن الجيش الإسرائيلي أن الرهائن الثلاثة كانوا يرفعون علمًا أبيض ويطلبون المساعدة باللغة العبرية. 

عمليات عسكرية ضد الاحتلال

وفي سياق آخر، أعلنت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) في بيان لها عن تنفيذها سلسلة من العمليات العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أول أمس (السبت) باستخدام قذائف الهاون والقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة. وذلك في محاور شمال وشرق خانيونس وشرق حي الزيتون وجباليا والتوام وتل الزعتر وجحر الديك وحوليت وصوفا وشرق المغازي والشركة الهندسية. هذا بالإضافة إلى منطقة المغرافة ومحيط مسجد الظلال وجنوب دير البلح.

الجنود الإسرائيليين حفرة بالأرض حماس الخوف ارتجاف

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