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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبو الغيط: إسرائيل خططتها شيطانية بتصفية القضية الفلسطينية وفصل شعبها عن أرضه

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاجتماع الوزاري للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، تعالج موضوعات كثيرة تتعلق بنشاط الاسكوا ووضع السياسات والتوجيهات التي من شأنها تحقيق أهدافها، ولكن هناك موضوعاً يتفق معنا فيه الجميع لً أنه يتصل اتصالاً وثيقاً بتحقيق تلك الأهداف، وهو السلام، إذ لا تنمية دون سلام واستقرار، مؤكدا أنه وللأسف فقد شهدت المنطقة العربية نزاعات خطيرة أدت إلى تعثر مسيرة التنمية في بعض أقطارها، وأشير هنا على نحو خاص إلى النزاع العربي الإسرائيلي الذي لطالما كان عائقاً أساسياً يحول دون الاستقرار في المنطقة.


وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية خلال كلمته في أعمال الدورة 31  للجنة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) أن الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في غزة، والتي يُتابع العالم جميعاً وقائعها المؤلمة صارت تعكس خطة واضحة خطة شيطانية في مراميها وأهدافها، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف القضاء على حركة كما يزعم، وإنما القضاء على مجتمع بأكمله، وتمزيق نسيجه، وتدمير إمكانية الحياة في قطاع غزة لوقتٍ طويل قادم تلك هي أهداف العملية الإسرائيلية التي لم تعد خافية على أحد.

وأوضح الامين العام لجامعة الدول العربية أنه ليس لهذه الخطة الشيطانية سوى غاية واحدة هي تصفية القضية الفلسطينية بفصل الشعب عن أرضه، إما بالقضاء على إمكانية الحياة على هذه الأرض، أو بتهجيره قسرياً وترحيله بقوة السلاح، وهو ما لن يكون أبداً. 
ولا يتورع قادة الاحتلال الإسرائيلي عن الإفصاح عن هذه الأهداف فهم يقولون بلا مواربة أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية في المستقبل.. وهم يعلنون تنصلهم، المرة بعد المرة، من اتفاق أوسلو وما تمخض عنه من إنشاء السلطة الفلسطينية، ويصرحون –بلا خجل- أنه لن يكون للفلسطينيين سيادة على أرضهم.

 

 

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