يعود تاريخها لـ2015.. إسرائيل تزعم العثور على وثائق بغزة تحدد هوية ضباط الاحتلال

زعمت مجموعة من الوثائق السرية التي وُرٍد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صادرتها في مدينة خان يونس بغزة، أن هناك أدلة على أن الفلسطينيين كانوا يدرسون هويات كبار الضباط الإسرائيليين قبل حوالي 8 أعوام، حتى في الوقت الذي كان فيه قطاع غزة يكافح للتعافي من حرب مدمرة في العام السابق.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، بثت القناة 13 العبرية صورًا لبعض الوثائق، التي تحمل علامة “مقيدة” ويعود تاريخها إلى عام 2015، بحسب التقرير.

وتتضمن الوثائق صورًا يُزعم أنها تظهر ضباطًا عسكريين ومخابرات وأعضاء في هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال، بالإضافة إلى رئيس الجيش آنذاك جادي آيزنكوت ووزير الدفاع آنذاك أفيجدور ليبرمان.

وتحتوي أوراق أخرى على معلومات حول الهيكل التنظيمي للجيش الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال أعلن أمس الأحد أن قواته داهمت مكاتب قائد كتيبة خان يونس التابعة لحماس ومنازل عدد من كبار قادة الحركة الفلسطينية، بما في ذلك زعيم الحركة في غزة، يحيى السنوار.

كما داهمت القوات موقعا تابعا لكتيبة دير البلح التابعة للحركة، وصادرت مواد استخباراتية.