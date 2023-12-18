جامعة حلوان في 2023 .. بروتوكولات لتأهيل الطلاب بمؤسسات دولية ومحلية .. إنشاء برامج لتطوير المنظومة التعليمية

جامعة حلوان خلال عام ٢٠٢٣

بروتوكولات تعاون لتدريب و تاهيل الطلاب بمؤسسات دولية و محلية

تعاون مع جامعات اجنبية لانشاء برامج مشتركة لتطوير المنظومة التعليمية

رفع تصنيف الجامعة الدولي عن طريق التعاون مع الجامعات المختلفة

حرصت جامعة حلوان خلال عام ٢٠٢٣ على عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات الدولية و الاجنبية و الشركات الخاصة و الوزارات و الشركات الحكومية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل ، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وفى إطار حرص جامعة حلوان على عمل شراكات مع مؤسسات مختلفة، وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات، واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

كما وقع رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك مع نادي الصيد المصري، ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات من خلال تقديم محتوى معرفي وثقافي وعلمي، وكذلك التدريب وتحفيز الشباب والطلاب على ممارسة الرياضة، إلى جانب التعاون في استخدام المنشآت الرياضية وإقامة الأكاديميات والمعارض والأنشطة المختلفة.

بالإضافة إلي بروتوكول تعاون مع معهد اللغات للقوات المسلحة لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وأكاديمية في مجال اللغات، ويهدف البروتوكول إلى تنظيم التعاون بين الطرفين لتنفيذ برامج أكاديمية وتدريبية في اللغات الأجنبية وتأهيل الطرفين لغوياً وتربوياً وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة لذلك.

كما وقّعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث على مذكرة تفاهم تهدف إلى تأهيل جيل جديد من الباحثين وتطوير قدراتهم في مجال الأبحاث الصحية والدوائية، والتركيز على أهمية الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع، وتضمنت مذكرة التفاهم مجالات تعاون مشتركة بين الجانبين من أبحاث ومشروعات بحثية وتبادل خبراء والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، إلى جانب تنظيم المؤتمرات وورش العمل المشتركة.

بجانب توقيع جامعة حلوان مذكرة تفاهم مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومركز التعليم المستمر بجامعة بدر بالقاهرة، وتهدف المذكرة الى التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات، وفتح المجال أمام تنفيذ برامج تدريبية جديدة ومتنوعة في مجالات المعرفة والبحث العلمي والتنمية المهنية.

كما استقبلت جامعة حلوان وفد من جامعة نورنبيرج الألمانية لبحث سبل التعاون بشأن التبادل الطلابي بين الجامعتين، ويأتى ذلك تأكيدا على الدور المهم الذي تقوم به جامعة حلوان فى تعزيز التعاون الدولي بين الجامعات لتبادل الخبرات والمعارف.

وفى ذات السياق استقبل رئيس جامعة حلوان وفدًا من جامعة غرناطة الإسبانية وذلك في إطار دعم جهود التعاون مع الشركاء الدوليين وتفعيل مشاركة الجامعة في الأنشطة الدولية، وإنشاء برامج دراسية دولية مشتركة، فى مجال الفنون وعلوم الرياضة.

كما استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعتي شانغهاي وفودان الصينيتين ضمن فعاليات مؤتمر "مستقبل العلاقات الصينية المصرية: نحو شراكة استراتيجية أقوى."، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين مصر والصين في مجالات التعليم والثقافة والاقتصاد.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وفدا من وزارة التعليم العالي الليبية، ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود تعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين جامعة حلوان والجامعات الليبية، وإبراز الإمكانيات المشتركة لخدمة البحث العلمي ورفع كفاءة الطلبة الليبيين.

كما استقبل رئيس جامعة حلوان فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بكلية التربية الفنية، مؤكدا أن الجامعة تمتلك كوادر متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات الجامعة.

وقد التقي رئيس جامعة حلوان، برئيس جامعة شاندونغ الصينية " prof. Zeng Qingliong "، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.



كما تبحث جامعة حلوان سبل التعاون مع جامعة غرناطة برائسةالدكتور بيدرو باشيكو، خلال المجالات المختلفة لتطوير البرامج التعليمية بالجامعة ، و قد تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين الجامعتين.