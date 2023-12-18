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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس لجنة التوطين بالمشروع النووى يكشف شروط انضمام الشركات المصرية للعمل بالضبعة

صدى البلد

قدم  الدكتور هشام حجازي رئيس اللجنة المشتركة للتوطين بهيئة المحطات النووية ،  بعض النصائح للشركات الوطنية الراغبة فى الانضمام للعمل بالضبعة تتلخص فى جودة المنتج ، وتنافسية السعر  ، بما يتماشى مع  المواصفات العالمية.

وشجع الشركات على العمل بالمشروع الوطنى قائلا ، إن المشروع النووى المصرى يبدأ من مرحلة ما قبل الانشاءات، حتى  مرحلة التشغيل ، والتى قد تصل لـ 80 عام  ، وهذا يعني أن الشركات التي ستنضم للعمل في المشروع لديها فرصه العمل ايضا كل هذه المدة .

 

وأضاف حجازى  أن أهم ما نحتاجه في القطاع النووي هو الجوده في التصنيع، قائلا : الشركات المصرية التي قمنا بزيارتها تتميز بالفعل بدرجة كبيرة من الجوده وهناك ملاحظات بسيطة جدا ، اذا تم مراعتها ستساهم فى نقل تصنيف الشركة  إلى درجة أخرى أعلى .

وذكر  بعض الملاحظات الخاصة بالشركات المتقدمة للمشاركة فى المشروع النووى لتفاديها ، منها  على سبيل المثال، عملية التخزين 

حيث  أن إحدى الشركات تقوم بتخزين  الماده المستعمله في التصنيع و التي تدخل في حيز التشغيل  في مكان مفتوح ، و هو عباره عن مكان محاط بأسوار لكنه بدون أسطح.

 وهناك بالفعل  شركات مصرية استطاعت الإيفاء بالمتطلبات الروسية، وفي وقت بسيط استطاعت ان تشارك بقوة في المشروع النووي، و هناك شركات اخرى استطاعت توفيق أوضاعها في الفترة الاخيرة خاصة و ان المشروعات النوويه من أعلى المشروعات التي تلتزم بتوفير جانب الأمان .

 

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