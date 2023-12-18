غارة جوية جديدة على مستشفى الشفاء.. وانفجارات ضخمة تهز وسط غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، الاثنين، إن الطيران الإسرائيلي قصف مبنى الجراحات التخصصي في مستشفى الشفاء بغزة، موضحة أن القصف أوقع عدداً من الضحايا والمصابين.

وقالت الوكالة أيضاً إن العشرات لقوا مصرعهم، وأصيب آخرون في قصف نفذته الطائرات الإسرائيلية على المناطق الشرقية والشمالية في خان يونس.

إلى ذلك، هزت انفجارات عنيفة، المنطقة الوسطى لقطاع غزة.



وتواصل إسرائيل هجومها على غزة جوا وبرا وبحرا منذ 73 يوماً ما أودى بحياة نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألفاً آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.