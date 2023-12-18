عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامح الصريطى: البطولة المطلقة لا تشغلني ووالدي كان من كبار مشايخ الصوفية

صدى البلد

حل الفنان سامح الصريطى وابنته ابتهال ضيفين  على برنامج واحد من الناس الذي قدمه الإعلامي عمرو الليثى ونستعرض في السطورالتالية أبرز التصريحات.

سامح الصريطى : البطولة المطلقة لا تشغلنى

قال الفنان سامح الصريطي: إنه لم يحزن من تأخر البطولة المطلقة وأنه يتعامل مع قيمة الدور وأهميته وتأثيره ولا تشغله البطولة المطلقة.

وأضاف سامح، في تصريحاته مع الإعلامي عمرو الليثي قائلًا: "ربنا أكرمني ببنتين ابتهال وآية، ومعروف عني إني أبو البنات، وفي البدايةكان نفسي في ولد، ولكن كنت سعيدًا جدًا وتمنيت أن تكون هناك اخت لابنتي ابتهال".

وأشارت ابنته ابتهال إلى أن والدها الفنان سامح الصريطي يتحدث معهم وهو ديمقراطي في المنزل ويشاركهم الآراء.

سامح الصريطى:  والدى كان من كبار مشايخ الصوفية

وأضاف الصريطي، وابنته ابتهال خلال حلولهما ضيفين ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، أن والده من كبار مشايخ الصوفية وهو من اشد أنصار ثورة ١٩ وكان وطنيا ومكافحا ضد الإنجليز وحكم عليه بالإعدام ووالدته دفعت ١٠٠ جنيه حتى يخرج من الحبس.

وأضاف أن والده قريبًا جدًا من قلبه، ووالدته هي رمز الحنان والعطف وأنه كان يقدم منذ الصغر أوبريت للأطفال ويقلد أصوات الحيوانات.

سامح الصريطى: ابتهال فنانة منذ الطفولة


بينما قال الفنان سامح الصريطي، إن ابنته ابتهال فنانة منذ طفولتها وكانت عاشقة للطرب والأغاني، وكان هناك مجموعة من المطربين منهمعمرو دياب وكانت بتغني "يا مسافر وحدك " وكان الجميع سعداء بها.

وأكد أنها منذ أيام المدرسة كانت تقدم بعض الأغاني، ولكن الدراسة أبعدتها، ودخلت الوسط الفني كممثلة، وقدمت دور في فيلم "فتاةالمصنع " مع المخرج محمد خان وهو من اختارها له، وأنها أردات الاعتماد على نفسها بعيدًا عن والدها. 

الإعلامي عمرو الليثي الفنان سامح الصريطي المخرج محمد خان برنامج واحد من الناس رنامج واحد من الناس سامح الصريطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

تصل لـ 1386 جنيها.. احسب قيمة الاشتراك التأميني 2024 بالقطاعين الحكومي والخاص

الفصائل الفلسطينية تعلن السيطرة على مُسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

اعرف هذه الحقيقة فيطمئن قلبك دائما .. علي جمعة يكشف عنها

صحيفة أمريكية: إسرائيل تعرض جنودها للخطر في غزة بسبب مطالب بايدن

زعيم المعارضة الإسرائيلية يصل ألمانيا في زيارة سياسية قصيرة.. ما السبب؟

جولات استفزازية وطقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

فيديو

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ