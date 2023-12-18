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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشتاج "السيسي شعب مصر اختاره" يتصدر تريند تويتر حاليا

صدى البلد

تصدر هشتاج"#السيسي_شعب_مصر_اختاره "تريند موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر خلال اللحظات الحالية.
 

وجاءات التغريدات كالتالي:

 

"ربنا معاك ياريس وخلفك شعب عظيم وربنا يحفظك ويسدد خطاك ويجعل الخير لمصر"

"مبروووووووووووك الف مبروووووووك ياريس"

"تحيا مصر 🇪🇬 عاش الرئيس السيسي"

"السيسي رئيسي"
 

يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم، بقاعة المؤتمراتبمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024  وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.


وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات  ، أعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء،والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.

الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الرئيس السيسي انتخابات الرئاسية 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

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