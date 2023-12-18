وصلتم متأخرين وأنجزنا المهمة.. القسام ترد على اكتشاف إسرائيل أحد الأنفاق.. فيديو

نشرت كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو ردت فيه على إعلان الجيش الإسرائيلي أمس، أنه عثر على أكبر نفق للحركة في غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، مصنوع من الخرسانة والحديد، ومُصمم لنقل سيارات المقاتلين من القطاع إلى الحدود، مشيراً إلى أنه متاخم لقاعدة عسكرية إسرائيلية.

ونشرت "حماس" الفيديو عبر قناتها الرسمي على تطبيق "تليجرام"، بعنوان "وصلتم متأخرين .. والمهمة أنجزت".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، إن إجمالي طول النفق يصل إلى أربعة كيلومترات، وهو ما يكفي للوصول إلى شمال مدينة غزة، التي دمرتها إسرائيل بشكل كبير.

وأضاف هاجاري: "إنه أكبر نفق عثرنا عليه في غزة حتى الآن.. كان يستهدف معبر إريز"، دون أن يحدد ما إذا كانت حركة "حماس" قد استخدمته في هجوم السابع من أكتوبر.

وتابع: "استُثمرت ملايين الدولارات في هذا النفق. واستغرق بناؤه سنوات... وكان بإمكان المركبات المرور عبره".

ومن بين المواقع التي اجتاحتها حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر، كان معبر "إريز" الحدودي بين غزة وإسرائيل.

وعلى بعد 100 متر فقط جنوبي نقطة التفتيش، عرض الجيش الإسرائيلي هذا النفق. وأظهر هاجاري للصحافيين مقطعاً مصوراً لمحمد السنوار، القيادي في حركة "حماس" وشقيق زعيمها في غزة يحيى السنوار، وهو يجلس في مقعد أمامي لسيارة قال إنها كانت تسير داخل النفق.