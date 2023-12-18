عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصلتم متأخرين وأنجزنا المهمة.. القسام ترد على اكتشاف إسرائيل أحد الأنفاق.. فيديو

صدى البلد

نشرت كتائب "عز الدين القسام" الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الاثنين، مقطع فيديو ردت فيه على إعلان الجيش الإسرائيلي أمس، أنه عثر على أكبر نفق للحركة في غزة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، مصنوع من الخرسانة والحديد، ومُصمم لنقل سيارات المقاتلين من القطاع إلى الحدود، مشيراً إلى أنه متاخم لقاعدة عسكرية إسرائيلية.

ونشرت "حماس" الفيديو عبر قناتها الرسمي على تطبيق "تليجرام"، بعنوان "وصلتم متأخرين .. والمهمة أنجزت".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، إن إجمالي طول النفق يصل إلى أربعة كيلومترات، وهو ما يكفي للوصول إلى شمال مدينة غزة، التي دمرتها إسرائيل بشكل كبير.

وأضاف هاجاري: "إنه أكبر نفق عثرنا عليه في غزة حتى الآن.. كان يستهدف معبر إريز"، دون أن يحدد ما إذا كانت حركة "حماس" قد استخدمته في هجوم السابع من أكتوبر.

صحيفة أمريكية: إسرائيل تعرض جنودها للخطر في غزة بسبب مطالب بايدن

الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع جندي في معارك غزة وارتفاع عدد موتاه إلى 5

وتابع: "استُثمرت ملايين الدولارات في هذا النفق. واستغرق بناؤه سنوات... وكان بإمكان المركبات المرور عبره".

ومن بين المواقع التي اجتاحتها حركة حماس في هجوم 7 أكتوبر، كان معبر "إريز" الحدودي بين غزة وإسرائيل.

وعلى بعد 100 متر فقط جنوبي نقطة التفتيش، عرض الجيش الإسرائيلي هذا النفق. وأظهر هاجاري للصحافيين مقطعاً مصوراً لمحمد السنوار، القيادي في حركة "حماس" وشقيق زعيمها في غزة يحيى السنوار، وهو يجلس في مقعد أمامي لسيارة قال إنها كانت تسير داخل النفق.

عز الدين القسام حماس الجيش الإسرائيلي غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

موضوعات متعلقة

صحيفة أمريكية: إسرائيل تعرض جنودها للخطر في غزة بسبب مطالب بايدن

الجيش الإسرائيلي يعلن مصرع جندي في معارك غزة وارتفاع عدد موتاه إلى 5

ترشيحاتنا

وصلتم متأخرين وأنجزنا المهمة.. القسام ترد على اكتشاف إسرائيل أحد الأنفاق.. فيديو

شكرا.. أحمد موسى: الشعب المصري شارك في الانتخابات الرئاسية بالملايين

إعلامى: الزمالك مطالب بدفع 450 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي

تصل لـ 1386 جنيها.. احسب قيمة الاشتراك التأميني 2024 بالقطاعين الحكومي والخاص

الفصائل الفلسطينية تعلن السيطرة على مُسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

اعرف هذه الحقيقة فيطمئن قلبك دائما .. علي جمعة يكشف عنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

فيديو

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ