عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بطب عين شمس: الدولة وفرت تأمين الرعاية الصحية الأساسية في المدارس والجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قامت القيادة السياسية المصرية بجهود مستمرة لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للطلاب على مستوى البلاد ، من خلال مبادرات شاملة وبرامج متنوعة، وتم تعزيز التعليم والرعاية الصحية للطلاب بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام القيادة بتوفير بيئة تعليمية وصحية مناسبة للطلاب .

 

قالت الدكتور مني السباعى الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، إن القيادة السياسية المصرية وفرت خدمات صحية شاملة للطلاب، من  حيث تأمين الرعاية الصحية الأساسية في المدارس والجامعات، من خلال توفير عيادات صحية مجهزة وفرق طبية متخصصة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية صحية لتعزيز الوعي بالصحة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير اللقاحات والتطعيمات الضرورية للطلاب.

وأشارت إلى أن المستشفيات الجامعية تلعب  دورا رائدا على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.
 

txt

أكاديمي: تطوير المناهج الدراسية يلبي احتياجات سوق العمل

txt

فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

txt

"إطلالة على المشهد الثقافي عربيا ومصريا" ندوة بألسن عين شمس

txt

 صيدلة عين شمس تنظم يوم التغذية "Nutrition Day"| تفاصيل  

txt

آداب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة العربية بحضور ملحقين ثقافيين

txt

جامعة عين شمس تعلن نتيجة مسابقة دوري المعلومات العلمية بنظام الفردى 2023-2024

txt

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

txt

ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية بحقوق عين شمس..غدا

txt

أخبار التعليم| جداول امتحانات الترم الأول 2024 بالتفاصيل والصور.. جامعة بورسعيد تشارك في رالي مصر لريادة الأعمال

txt

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس.. تعرف عليها

وتابعت ، أن المستشفيات الجامعية تساهم  في العديد من المبادرات الرئاسية كالمبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، حيث شهدت تلك المستشفيات إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة.
 

وشددت ،  أن القيادة السياسية المصرية تعتبر التعليم والصحة أولويات قصوى، لذلك نجد طفرة غير مسبوقة في هذين القطاعين. 


أولت وزارة التعليم العالي اهتماما كبيرا بقطاع المستشفيات الجامعية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين، حيث بلغ إجمالي المستشفيات الجامعية 125 مستشفى فى عام 2023، مقارنة بـ88 مستشفى فى عام 2014، وسجل إجمالى عدد الأسرة الطبية 36.932 سرير فى عام 2023، مقارنة بـ 28.958 فى عام 2014، بالإضافة إلى 4.950 عدد أسرة رعايات في عام 2023 مقارنة بـ3 آلاف فى عام 2014، وبلغ إجمالي عددة أسرة الحضانات 856 في عام 2023 مقارنة بـ 656 فى عام 2014.

 

وبلغ إجمالي عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية 24.5 مليون مواطن فى عام 2023 مقارنة بـ 16 مليون فى عام 2014، كما بلغ إجمالي عدد مرضى الطوارئ 3.5 مليون فى عام 2023 مقارنة بـ 2مليون مريض طوارئ فى عام 2014 ، وأجرت المستشفيات الجامعية 200 ألف عملية معقدة و887 ألف عملية نمطية فى عام  2023 ، مقارنة بـ60 ألف عملية مقعدة و460 ألف عملية نمطية فى عام 2014، وسجل إجمالي عدد مرضى غسيل الكلى مليون و 250 ألف مواطن ، مقارنة بـ 830 ألف فى عام 2014.

 

ويقوم بالإشراف على 125 مستشفى جامعى 31 ألف و250 عضو هيئة تدريس، وتصنف المستشفيات الجامعية إلى 73 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات و52 مستشفى تقدم خدمات طبية متخصصة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادرة.. ممثلة شهيرة تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

قبل ساعات من المباراة.. ضربة جديدة للنادي الأهلي قبل لقاء فلومينيسي البرازيلي

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

مش مشفرة| 3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي.. اضبط ترددها الآن

أمطار بالقاهرة في هذا التوقيت.. الأرصاد تعلن التفاصيل

75 دقيقة.. فلومينينسي يتقدم على الأهلي بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

تعليق قوي من أحمد موسى على تأخر الأهلي أمام فلومينيسي البرازيلي.. فيديو

فرانس برس: إرجاء تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن وقف الحرب بغزة

أبو مازن مهنئا الرئيس السيسي: أتمنى لمصر مزيدا من التقدم والازدهار

سوريا.. قصف صاروخي إسرائيلي يستهدف ريفي درعا والقنيطرة

3 ظواهر جوية تضرب مصر غدا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس ليلا

أستاذ فقه: يجوز للمرأة كشف شعرها أمام محارمها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدقيق السميد .. طريقة عمل صوابع زينب بدون تكاليف

طارق حامد يربك حسابات فيتوريا.. البرتغالي يستقر على قائمة الفراعنة في أمم أفريقيا

نبات مجهول يحمي من الجلطة وأمراض القلب .. اكتشفه

إطلالة لافتة.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها | شاهد

فيديو

من يقود هجوم الأهلي أمام فلومينينسي؟.. بعد طرد موديست وإصابة كهربا كولر يقرر

برقيات التهنئة من الملوك والرؤساء تتوالى.. وأبو العينين يحتفل بفوز الرئيس وسط أهالي الجيزة

دولة تخفض عملتها 50٪ أمام الدولار.. خطة للإصلاح الاقتصادي

السيسي للمصريين: فخري بكم لا حدود له.. واختياركم لي تكليف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

الدكتور حازم الأزهري

الدكتور حازم الأزهري يكتب: ونفس وما سواها

مني أحمد

منى أحمد تكتب: لغة الجمال.. وعلم البيان

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ