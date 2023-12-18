أستاذ بطب عين شمس: الدولة وفرت تأمين الرعاية الصحية الأساسية في المدارس والجامعات

قامت القيادة السياسية المصرية بجهود مستمرة لتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة للطلاب على مستوى البلاد ، من خلال مبادرات شاملة وبرامج متنوعة، وتم تعزيز التعليم والرعاية الصحية للطلاب بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام القيادة بتوفير بيئة تعليمية وصحية مناسبة للطلاب .

قالت الدكتور مني السباعى الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، إن القيادة السياسية المصرية وفرت خدمات صحية شاملة للطلاب، من حيث تأمين الرعاية الصحية الأساسية في المدارس والجامعات، من خلال توفير عيادات صحية مجهزة وفرق طبية متخصصة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية صحية لتعزيز الوعي بالصحة والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير اللقاحات والتطعيمات الضرورية للطلاب.

وأشارت إلى أن المستشفيات الجامعية تلعب دورا رائدا على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلًا عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين.



وتابعت ، أن المستشفيات الجامعية تساهم في العديد من المبادرات الرئاسية كالمبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار، حيث شهدت تلك المستشفيات إجراء العديد من العمليات الجراحية الدقيقة.



وشددت ، أن القيادة السياسية المصرية تعتبر التعليم والصحة أولويات قصوى، لذلك نجد طفرة غير مسبوقة في هذين القطاعين.



أولت وزارة التعليم العالي اهتماما كبيرا بقطاع المستشفيات الجامعية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لملايين المواطنين، حيث بلغ إجمالي المستشفيات الجامعية 125 مستشفى فى عام 2023، مقارنة بـ88 مستشفى فى عام 2014، وسجل إجمالى عدد الأسرة الطبية 36.932 سرير فى عام 2023، مقارنة بـ 28.958 فى عام 2014، بالإضافة إلى 4.950 عدد أسرة رعايات في عام 2023 مقارنة بـ3 آلاف فى عام 2014، وبلغ إجمالي عددة أسرة الحضانات 856 في عام 2023 مقارنة بـ 656 فى عام 2014.

وبلغ إجمالي عدد المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية 24.5 مليون مواطن فى عام 2023 مقارنة بـ 16 مليون فى عام 2014، كما بلغ إجمالي عدد مرضى الطوارئ 3.5 مليون فى عام 2023 مقارنة بـ 2مليون مريض طوارئ فى عام 2014 ، وأجرت المستشفيات الجامعية 200 ألف عملية معقدة و887 ألف عملية نمطية فى عام 2023 ، مقارنة بـ60 ألف عملية مقعدة و460 ألف عملية نمطية فى عام 2014، وسجل إجمالي عدد مرضى غسيل الكلى مليون و 250 ألف مواطن ، مقارنة بـ 830 ألف فى عام 2014.

ويقوم بالإشراف على 125 مستشفى جامعى 31 ألف و250 عضو هيئة تدريس، وتصنف المستشفيات الجامعية إلى 73 مستشفى تقدم خدمات طبية متعددة التخصصات و52 مستشفى تقدم خدمات طبية متخصصة.