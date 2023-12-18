مرصد الأزهر يستقبل طلبة معهد ضباط الصف بالقوات المسلحة المصرية

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، عددًا من طلبة معهد ضباط الصف بالقوات المسلحة المصرية، للتعرف على جهود المرصد في مجال مكافحة التطرف وتتبع أنشطة التنظيمات الإرهابية في العالم.

المدير التنفيذي لمرصد الأزهر تستقبل عددًا من طلبة معهد ضباط الصف بالقوات المسلحة المصرية

وخلال اللقاء، قامت الدكتورة رهام سلامة بعرض إصدارات المرصد من بحوث ودراسات تناقش مختلف القضايا ذات الصلة بالتطرف مثل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببعض المجتمعات التي تعاني من الإرهاب في العالم، إلى جانب الأنشطة التفاعلية التي ينظمها المرصد دوريًّا لشباب الجامعات وطلاب المدارس فضلًا عن مشاركاته الخارجية بالندوات والاجتماعات الدولية الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة لمواجهة الفكر المتطرف المتنامي في العالم.

وفي أثناء اللقاء تفقد طلبة معهد ضباط الصف بالقوات المسلحة المصرية لوحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، استمعوا إلى شرح المشرفين والباحثين حول كيفية رصد ودراسة القضايا محل اهتمام المرصد، ومن بينها: القضية الفلسطينية، أزمة اللاجئين، وخطاب الكراهية، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا.