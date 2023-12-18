عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المصرية لشباب الأعمال: منصة حافز الأولى من نوعها في دعم الشركات بالقاهرة

صدى البلد

شاركت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، في النسخة الخامسة من مؤتمر وزارة التعاون الدولي لإطلاق منصة «حافز» الرقمية للدعم المالي والفني للقطاع الخاص والذي عقد في بلجيكا بحضور الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، والوزير المفوض للمفوضية الأوروبية والعديد من الجهات الداعمة في أوروبا.

وقد شارك في المؤتمر تلبية لدعوة وزيرة التعاون الدولي كل من بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال والمهندس أحمد الدكرورى رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجمعية.

وقال الشنواني، إن منصة «حافز» منصة الكترونية متكاملة تعد الأولى من نوعها في مصر الموجهة لدعم القطاع الخاص والتي تتيح للشركات المصرية الوصول إلى جميع المؤسسات المانحة ماليا وفنيا من شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي من خلال عمل التشابك والربط الحقيقي بين الشركات ومقدمي الخدمات والدعم المالي والفني والاستشارات.

واضاف، أن الجمعية المصرية لشباب الأعمال تثمن جهود الدكتورة رانيا المشاط، في توفير الشراكات الدولية والمؤسسات الداعمة لنمو الشركات المستثمرة في مصر وخاصة الداعمين لريادة الأعمال والشركات الناشئة، قائلا: « نبارك وزارة التعاون الدولي إطلاق أول منصة إلكترونية متكاملة داعمة للقطاع الخاص للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات».

واكد الشنواني، أهمية أن يتم توثيق قصص نجاح منصة حافز مع شركات القطاع الخاص والتي نتوقع لها في المستقبل القريب تحقيق نجاحات عديدة في هذا الشأن وتسهم في تحقيق رؤية الدولة الهادفة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 65% خلال 3 سنوات، وذلك من خلال عمل تقرير وحصر دوري لإنجازاتها، معرباً عن أمله في أن يكون للجمعية المصرية لشباب الأعمال نصيب في التعاون مع وزارة التعاون الدولي لعمل قصص نجاح وشراكات مع المنصة.

 آخر تقرير سنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2023، الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، كشف أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بلغت 10.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023.

التمويلات التنموية الجمعية المصرية لشباب الاعمال الدكتورة رانيا المشاط الشركات الناشئة الشركات المصرية القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

ترشيحاتنا

بوليتكو: واشنطن تجمع معلومات استخباراتية عن التحركات العسكرية الإسرائيلية في غزة

بعد قليل مؤتمر صحفي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان رئيس مصر

سوناك: لا أحد يريد استمرار الحرب في غزة

وزير الخارجية يجدد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع لبنان

مواجهات نارية.. قرعة دوري أبطال أوروبا لدور الـ 16

وزير الشباب والرياضة في مقر الإعلان رسميا عن اسم رئيس الجمهورية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البولبيف في البيت

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

فيديو

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ