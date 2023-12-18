الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية نموذج مشرف التزمنا فيه بصحيح القانون دون تجاوزات

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اليوم نجني ثمرة الديمقراطية في مصر ونحصد ما غرسه الوطن في نفوس أبناءؤه من وعي وانتماء.

وقال احمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، :" نحتفل بوصول قطار الانتخابات الرئاسية 2024 للمحطة الأخيرة حيث الإعلان عن نتيجة الاستجقاق الانتخابي الأهم ".

وأضاف أحمد بنداري :" كانت الانتخابات الرئاسية نموذجا نتشرف به في الداخل والخارج التزمنا فيه بصحيح القانون دون أي تجاوز وراي العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة ".

وتابع أحمد بنداري :" رأينا التزام وانضباط وتحضر في متابعة العلمية الانتخابية سواء من حملات المترشحين او وسائل الإعلام او جهات المتابعة ".

وأضاف أحمد بنداري :" الوطينة للانتخابات لم تدخر جهدا كي تخرج العملية الانتخابية بالصورة التي تعبر عن قدر مصر"، مضيفا:" عنوانا الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية ".