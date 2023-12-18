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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر يهنئ السيسي : الأجدر على تولي حكم البلاد

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قدمت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، خالص التهنئة والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتة أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز  الرئيس السيسي طمأن جموع الشعب المصري الذين يؤمنون بما قدمه الرئيس على مدار الـ10 سنوات الماضية، وإنحيازه الكبير للمواطن البسيط الذي كان شغله الشاغل منذ توليه مقاليد الحكم.

وأوضحت مديح، في بيان لها، أن حزب مصر أكتوبر من أول الكيانات التي طالبت الرئيس السيسي بالترشح لولاية جديدة، وذلك انطلاقا من رؤيتنا بأنه الأجدر على استكمال ما بدأه، منوهة  أن فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 أثلج  صدور المصريين الذين يريدون استكمال مسيرة البناء والعطاء والتنمية التي بدأها الرئيس للارتقاء  بالدولة المصرية والوصول بها لمصاف الدول المتقدمة، مؤكدة أن الرئيس نجح في استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها.

وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر،  إلى أن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة في ظل التحديات والصراعات والأزمات الموجودة في المنطقة رسالة طمأنة للشعب المصري لأنه هو الأجدر على تولي حكم البلاد في ظل هذه التحديات،  معقبة:" خلال السنوات الماضية استطاع الرئيس السيسي العبور بمصر إلى بر الأمان لأنه تولى المسئولية  في ظروف عصيبة واستعاد هيبة البلاد داخليا وخارجيا".

وأوضحت مديح، أن المرأة المصرية حققت  مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة  على مدار الـ10 سنوات الماضية، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، ليؤكد الجميع أن المرأة المصرية عاشت عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي، لافتة أن المرأة ستحظى أكثر وأكتر بالعديد من المكتسبات مع فوز الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية.

الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر السيسي الانتخابات الرئاسية 2024 التحديات

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