بعد الإعلان الرسمي.. المهن الزراعية: فوز الرئيس بأعلى الأصوات نقطـة تحول فارقة

هنأت نقابة المهن الزراعية ومجلس إدارتها وفروعها بالمحافظات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقالت النقابة في بيان لها ، إن إعلان فوز الرئيس السيسى بأعلى الأصوات من جمهور الناخبين يشكل نقطـة تحول فارقة في تاريخ المشاركة السياسية على مدار دورات الانتخابات منذ إنشاء النظام الجمهوري وحتى الآن ، وكان لافتا للنظر أن تكون المرأة والشباب في مقدمة الناخبين بأعداد غير مسبوقة وهذا يدل على حجم الصحوة السياسية التشاركية لممثلي قطاعات الشعب الذين أعتدنا أن نقسمها إلى إتجاه إشتراكي وآخـر رأسمالي وثالث وسطى، وأصبح

لدينا الآن المرأة والشباب في تطور مفاجئ خاصـة فـي القرى والنجـوع بـالريف .

حيث اعتادت القرى العزوف عن المشاركة بالإنتخابات فإذا بها تتصدر المشهد الإنتخابي وتتفوق علـي المـدن

وإذا كان سكان الريف بتقـدمـون سكان الحضـر.

ومـن الواضح أن مراكز الدرسات والأبحـاث ستقف طويلاً امـام هـذا التحول الجديـد الـذي اضـاف لمصر فضيلة المشاركة بجانب فضيلة الأختيار لرئيس من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن جمـوع الزراعيين بمصر خرجـوا بـالقرى والنجوع لتلبية نداء الوطن لثقتهم بالقائـد الملهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي