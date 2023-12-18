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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لاستكمال مسيرة البناء.. رئيس تجارية القليوبية يهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية جديدة

صدى البلد

هنأ الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة الغالية التي أولاها له الشعب المصري، التي توجت بفوزه بفترة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية، بعد تاريخ من الإنجازات التي حققها منذ توليه من 10 سنوات، وبرهن خلالها أبناء الشعب المصري بمشاركتهم الإيجابية، على وعيهم وحسهم الوطني الأصيل.


وأشاد رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، بالصورة الحضارية التي خرجت بها الانتخابات الرئاسية، وتضافر جهود مؤسسات الدولة لتمكين ملايين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وطمأنينة وحرية.

ونوه بما بذلته الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ورجال القضاء، وجميع جهات الدولة من جهد مخلص في هذا الصدد، لافتا إلى أن نجاح السيسي يدعم استكمال مسيرة الإنجازات والتنمية.

وأكد أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الانتخابات الرئاسية، أظهرت حرص المصريين وإصرارهم على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتي بدأت منذ أعوام تحت قيادة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مختلف القطاعات، متمنيا له دوام التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات وآمال شعب مصر العظيم.

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