عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تهنئ السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة: تتويج لمسيرة النجاحات

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات ثقة الشعب المصري فيه لدورة رئاسية جديدة، في انتخابات شهد لها الجميع بنسبة إقبال غير مسبوقة، اختار فيها المصريون بحرية رئيسهم لاستكمال مسيرة التنمية لست سنوات قادمة.

وقالت فى بيان صحفى لها إن هذا الاختيار يؤكد ثقة الشعب المصري في مشروع الجمهورية الجديدة، الذي بدأ بثورة الشعب المصري المجيدة في 30 يونيو، وانطلقت مصر بعد ذلك في مسيرة التنمية بخطوات قوية ثابتة، وقف فيها الشعب المصري خلف الدولة الوطنية صامداً في وجه كل التحديات بدءاً من مواجهة الإرهاب، لتنطلق مسيرة التنمية في مختلف المجالات، من البنية التحتية بمشروعات قومية عملاقة، ومواجهة فيروس c بحملة 100 مليون صحة، ومشروع القرن لتطوير الريف المصري بمبادرة حياة كريمة، وعلى المستوى السياسي فقد شهدت هذه السنوات أوسع تمكين سياسي للمرأة والشباب؛ وقد كانت تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين خير مثال على ذلك، ونرى اليوم أكبر نسبة من المرأة والشباب في التمثيل البرلماني في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية منذ أكثر من 150 عاماً.

وتابعت:كما انتهجت مصر في تلك السنوات سياسة خارجية متوازنة تضع نصب أعينها المصلحة الوطنية وحماية الأمن القومي المصري، وترسيخ مبدأ ريادة مصر في أمتها العربية وقارتها الأفريقية، مما جعل مصر نقطة التوازن الرئيسية التي يتواصل معها كل العالم لحفظ السلم والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط، وتعاملت مصر مع كل التحديات المتعلقة بأمنها القومي بخطوط حمراء لا يمكن لأحد أيا كان أن يتجاوزها.

واختتمت:ليتم تتويج كل تلك المسيرة الحافلة بالإنجازات، في  انتخابات شهد لها الجميع بالحياد والنزاهة والشفافية، وطبقت بها كافة المعايير الدولية، وتابعتها منظمات المجتمع المدني الدولية والعربية والمصرية، وتابعتها كافة وسائل الإعلام، وبإشراف قضائي كامل، وكان لنا في التنسيقية شرف المشاركة في متابعة هذه الانتخابات بآلاف من الشباب المتطوعين، ونرى جميعاً الشعب المصري يقول كلمته للتاريخ، ويشارك بأكبر نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات الرئاسية المصرية، ويبدأ الشعب المصري – كعادته – في كتابة صفحة أخرى من صفحات المجد في تاريخ مجده الطويل الممتد لآلاف السنين.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات الشعب المصري لجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

ترشيحاتنا

لحظة فارقة.. زعيم الأغلبية مهنئا السيسي: المصريون اصطفوا خلفك للحفاظ على الوطن

بسبب هجمات الحوثيين.. إجراء عاجل من شركات التأمين البحري في لندن

القاهرة الإخبارية: كلمة للرئيس السيسي عقب فوزه بفترة رئاسية ثالثة

إعلان موعد أداء أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية

الشعب قال كلمته|أبو العينين يحتفل وسط أهالي الجيزة بفوز الرئيس السيسي بولاية جديدة

الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفيرة البحرين في القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

شاهد صور حفل زفاف هبة قطب| بدون حجاب

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ