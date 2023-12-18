رئيس الطائفة الإنجيلية: السيسي قادر على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة

أصدر الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بيانا رسميا، لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد ثقة جموع المصريين والفوز في انتخابات الرئاسة المصرية.

وقال الدكتور القس أندريه زكي : الشعب المصري العظيم أثبت للجميع أنه قادر على الاختيار والمشاركة من أجل حياة أفضل لبلاده.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي : نحن على يقين بأن الرئيس قادر على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة ورؤية وطنية مخلصة.

واستكمل الدكتور القس أندريه زكي ، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بيانه قائلا : نجحت القيادة السياسية في الحفاظ على الموقف المصري الدولي الأصيل في العلاقات الخارجية لضمان استقرار وسلامة بلادنا الغالية مصر.

وأرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يهنئه فيها بالفوز في انتخابات الرئاسة المصرية، وتجديد ثقة الشعب المصري، لفترة رئاسية جديدة.

وجاء في نص البرقية كالتالي :

" تهنئ الطائفة الإنجيلية بمصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تجديد ثقة جموع الشعب المصري العظيم، وانتخاب الرئيس لفترة رئاسية جديدة"

"الشعب المصري العظيم أثبت للجميع أنه قادر على الاختيار والمشاركة من أجل حياة أفضل لبلاده، وأن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قادر على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، ورؤية وطنية مخلصة، وإرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية لمواجهة التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين، كما نجحت القيادة السياسية في الحفاظ على الموقف المصري الدولي الأصيل في العلاقات الخارجية، لضمان استقرار وسلامة بلادنا الغالية مصر".

وكان قد أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى فوز المرشح عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024، بنسبة 89.6% % وتوليه منصب رئاسة الجمهورية لولاية جديدة.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، اعلنت في بيان صادر عنها، أنها لم تتلق أية طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية طيلة الخميس الماضي الموافق 14 ديسمبر الجاري.