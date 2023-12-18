بعد فوزه.. نقيب الفلاحين: نقف صفا واحدا خلف الرئيس السيسي

قدم حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وفوزه بثقة الشعب المصري بانتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف عبدالرحمن ، أنه وبالاصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع الفلاحين وبكل فخر يتقدم بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه الساحق في أهم انتخابات رئاسية في تاريخ مصر.

وأكد أن فلاحين مصر صفا واحد خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي خلف الحكومه المصريه لاستكمال الإنجازات الكبيره التي بدات في عهده واستمرار الاستقرار والامن في ربوع الجمهورية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن لنعبر الي جمهورية مصر الجديدة المزدهرة التي نحلم بها جميعا.