"الفلاحين الزراعيين": نجاح السيسي بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرئاسية "تفويض جديد"

هنأت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه الساحق عن جدارة في الانتخابات الرئاسية، واستمرار ثقة الشعب المصري وفي مقدمتهم الفلاحين في قيادته الحكيمة للبلاد خلال هذه المرحلة الدقيقة والمهمة من عمر الوطن.

وقال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن فوز الرئيس السيسي بفترة رئاسية جديدة دليل كبير علي حب الشعب المصري للزعيم القائد، وتأكيد علي مساندة المواطنين له في كل قراراته، وتفويض جديد للرئيس السيسي لقيادة سفينة الوطن لبر الأمان، لافتا إلى أننا واثقون فى أنه سوف يتحقق على يديه الخير لجماهير الشعب المصرى، منوها بأنه سوف يدعم كل الشعب في قلبه الفلاحين وصولاً إلى تحقيق عصر النهضة الحديثة الذى يعتبر الفلاح هو عمود هذا البلد وبوابته الوحيدة للأمان والاستقرار والإنتاج واستكمال مسيرة البناء والجمهورية الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمنصب الرئيس المقبل لمصر لولاية جديدة بأغلبية ساحقة بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89٪.

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حصل علي 39 مليونا و702 ألف صوت بنسبة 89%، مشيراً خلال المؤتمر الصحفي الذي تنظمه الهئية للإعلان عن النتيجة بالانتخابات، إلى أن عدد المتقدين 67 مليونا و32 437 ناخبا بالداخل والخارج.

وأشار “بدوي”، إلى أن نسبة المشاركة بلغت 66.8%، بإجمالي حضور 44288361 بنسبة 98% من إجمالي الحضور، ووصلت عدد الأصوات الباطلة 498 307 صوتاً 1.1 % من إجمالي الحضور.