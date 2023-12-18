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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على غرار أوشفيتز البولندية| رئيس بلدية إسرائيلي يدعو لتحويل غزة إلى متحف

رئيس بلدية إسرائيلي
رئيس بلدية إسرائيلي يدعو لتحويل غزة إلى متحف

أدان متحف أوشفيتز بيركيناو الحكومي في بولندا بشدة، اليوم الاثنين، دعوة رئيس بلدية إسرائيلي لإخلاء قطاع غزة من السكان وتحويله إلى نصب تذكاري ومتحف على “على غرار أوشفيتز”.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، دفعت الإدانة رئيس بلدية المطلة دافيد أزولاي إلى الرد واتهام البولنديين بمعاداة السامية.

وجاء تبادل الاتهامات بين المتحف ورئيس بلدية المطلة أزولاي في أعقاب مقابلة إذاعية أمس الأحد قال فيها الأخير: “يجب أن يكون قطاع غزة بأكمله فارغًا تمامًا كما حدث في أوشفيتز. وليكن متحفًا للعالم أجمع ليرى ما يمكن أن تفعله إسرائيل".

وأضاف “لا يجوز لأحد أن يقيم في قطاع غزة ليراها العالم أجمع، لأن 7 أكتوبر كان بطريقة ما محرقة ثانية”.

وعلى إثر ذلك رد متحدث باسم المتحف في منشور على منصة “إكس” قائلًا “يبدو أن دافيد أزولاي يرغب في استخدام رمز أكبر مقبرة في العالم كنوع من التعبير الرمزي المريض والبغيض والفني الزائف”.

وأضاف أن تصريحات أزولاي “قد تبدو بمثابة دعوة لقتل على نطاق مشابه لمعسكر أوشفيتز”، لافتًا إلى أنه يجب على “السلطات” الإسرائيلية التحرك ضد أزولاي.

ومن هنا، علق رئيس بلدية المطلة بالقول إنه لم يدع قط إلى قتل أي شخص، مضيفًا: “أود أن أرى سكان غزة ينتقلون إلى أماكن أخرى”.

وتابع أزولاي لـ"تايمز أوف إسرائيل"، مهاجمًا تعبيرات بولندا الماضية المتقلبة في عصر المحرقة والتعبيرات المعاصرة عن معاداة السامية في رفض انتقادات المتحف. 

وادعى “يا له من عار، بعد ما حدث لليهود في بولندا، أن يدافعوا عن القتلة المتواضعين، ليس من واجبي تثقيف الشعب البولندي، لقد نشأوا على كرهنا"، على حد قوله.

أوشفيتز بيركيناو رئيس بلدية إسرائيلي غزة معاداة السامية قطاع غزة

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