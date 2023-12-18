أحــ.ــرق وجهه.. زوج يشعل النار في حماه بسوهاج

قرر عامل الانتقام من حماه وإشعال النار في وجهه بسبب خلافاته مع زوجته؛ فذهب إليه وتشاجرا حتي قام زوج ابنته بإشعال النار في وجهه وإصابته بحروق متفرقة في أنحاء جسده.

تفاصيل الحادث

في إحدي قري محافظة سوهاج ، قام المدعو 'محمود ج.م.أ'، 67 سنة، عامل، باتهام زوج نجلته المدعو 'اشرف م.ح.ر' 40 سنة، عامل، بإشعال زجاجة بيروسول في وجهه أدت إلى إصابته بحروق في جسده على إثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل بحروق متفرقة بالوجه والرقبة والذراعين على يدي زوج نجلته وإشعال زجاجة بيروسول في وجهه.

وبالإنتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'محمود ج.م.أ' 67 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد باتهام زوج نجلته المدعو 'اشرف م.ح.ر' 40 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بإشعال زجاجة بيروسول في وجهه أدت إلى إصابته على إثر مشاده كلامية بينهما بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب سالف الذكر.

تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.