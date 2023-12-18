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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاون بين بنك الطعام المصري وغرفة الصناعات الغذائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

استضافت غرفة الصناعات الغذائية، مؤسسة بنك الطعام المصري بالمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فوود أفريكا 2023 والذي شاركت فيه  الغرفة كشريك استراتيجي للعام الثامن علي التوالي.

وأعرب محسن سرحان الرئيس التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام المصري عن سعادته بالمشاركة في المعرض من خلال الشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية وفي إطار تعزيز فرص التعاون مع الغرفة ممثلاً رسمياً عن القطاع الخاص.

وصرح سرحان أن البنك يعمل جاهداً بالتعاون مع غرفة الصناعات الغذائية على توفير السلع الغذائية وكافة مستلزمات الإغاثة للأشقاء بالإضافة إلي تنفيذ العديد من المشروعات المجتمعية التي لها قيمة اقتصادية كبيرة وتمس حياة المواطنين والملايين من العاملين بقطاع التصنيع الغذائي من خلال دمج صغار المصنعين والمزارعين في قائمة الموردين وسلسلة الإمداد لكافة مشروعاتنا وشركاؤنا.

من جانبه أكد محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أهمية الشراكة مع بنك الطعام المصري والتي تاتي إيماناً من الغرفة برساله المؤسسة والجهود المبذولة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وعلي رأسها  توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء  المستدام ورفع مستويات الدخل لصغار المنتجين والمزارعين من خلال التعاقدات المبرمة مع البنك .

واضاف البسيوني انه تم خلال المعرض مناقشة سبل التعاون مع بنك الطعام المصري وتعزيز سبل استفادة البنك من خدمات الدعم الفني المقدمة من الغرفة في مجال التصنيع الزراعي وتطبيق الممارسات الجيدة وكذلك الدعم الفني المقدم للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء والادراج بالقائمة البيضاء للهيئة القوميه لسلامة الغذاء وبما يضمن انتاج غذاء صحي وآمن للمستفيدين

أهداف التنمية المستدامة التصنيع الغذائي التصنيع الزراعي التنمية المستدامة السلع الغذائية

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