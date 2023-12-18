أحمد موسى: السيسي يوجه كلمة لـ الشعب المصري بعد قليل

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، قائلا:" مليون مبروك".

وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتحدث للشعب المصري بعد قليل ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي سوف يوجه كلمة للشعب المصري العظيم بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية ".

وتابع الغعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري خرج بالملايين في الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس السيسي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي سيتحدث كإبن من أبناء الوطن المصري ".