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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: السيسي يوجه كلمة لـ الشعب المصري بعد قليل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة،  قائلا:" مليون مبروك".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة " صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتحدث للشعب المصري بعد قليل ".

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي سوف يوجه كلمة للشعب المصري العظيم بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية ".

 

وتابع الغعلامي أحمد موسى :" الشعب المصري خرج بالملايين في الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس السيسي ".

 وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي سيتحدث كإبن من أبناء الوطن المصري ".

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