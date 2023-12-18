المنتخب المصري للاسكواش رجال يتفوق على نظيره الإنجليزي ويحقق بطولة العالم للمرة السادسة

حقق منتخب مصر للرجال بطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على منتخب إنجلترا بمشاركة الأخوان الشوربجي محمد ومروان واستطاع علي فرج ومصطفى عسل التغلب عليهم في النهائي والتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخ مصر.

وتعد هذه البطولة هي الثالثة على التوالي بعد التتويج بالنسختين السابقتين.

وفاز المنتخب الوطني للإسكواش بنتيجة 2-0 على المنتخب الإنجليزي في نهائي بطولة العالم لمنتخبات الرجال.

وحقق الفراعنة إنجازًا كبيرًا بتحطيم الرقم القياسي الإنجليزي، حيث أحرزوا لقب البطولة للمرة السادسة في تاريخهم والثالثة على التوالي.