كاتب صحفي عن مشاركة المصريين الكبيرة بالانتخابات: وعي بأهمية الحفاظ على الأمن القومي

علق الكاتب الصحفي دندراوي الهواري على فوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، قائلا:" مليون مبروك".

وقال دندراوي الهواري في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في تغطية خاصة لنتيجة الانتخابات الرئاسية المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أرقام مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية لها دلالة كبيرة ".

وأضاف الهواري:" المواطن المصري لديه وعي كبير بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري وهذا انعكس على المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية ".

وتابع :" الرئيس السيسي يهتم بالشباب بشكل كبير وهذا رأيناه في انعقاد مؤتمرات الشباب بشكل دوري ".

وأكمل دندراوي الهواري:" لدينا حالة من النضج السياسي بين أبناء الشعب المصري "، مضيفا:" الحوار الوطني أضاف حالة من الثقة وقبول الآخر ".