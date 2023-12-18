عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشعب يؤكد اصطفافه خلف القيادة.. مجلس الشيوخ يهنئ السيسي لفوزه بالانتخابات الرئاسية

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛رئيس مجلس الشيوخ

تقدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق؛رئيس مجلس الشيوخ، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصرى بإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لولاية جديدة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها منذ عشر سنوات وقطع أشواطا طويلة في بناء أركانها على أسس متينة وهادفة في كل المجالات.

كما وجه رئيس مجلس الشيوخ فى بيان صحفى له الشكر  للشعب المصري العظيم على  مشاركته التى لم تبلغ نسبتها انتخابات من قبل حتى فى أكثر الدول ديمقراطية، مما دل للعالم على وعي هذا الشعب وإدراكه لما يحيط بالأمة من مخاطر، واصطفافه خلف قيادته السياسية صفا واحدا، معارضة و موالاة ليقول للعالم نحن مع قائدنا هدفنا واحد ومصيرنا واحد.

كما وجه الشكر لجميع جهات الدولة الأمنية والقضائية وغيرها على تنظيمها لانتخابات مشرفة خلت من أية تجاوزات.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة الشعب المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

بالأرقام.. ترتيب عدد الأصوات لـ المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

أول تعليق من حملة السيسي الانتخابية على فوزه بفترة رئاسية ثالثة

ترشيحاتنا

السيسي لـ المواطنين: أجدد معكم العهد ببذل كل جهد لبناء الجمهورية الجديدة

مؤسسة ابو العينين للنشاط الاجتماعي والثقافي تهنئ الرئيس السيسي: المصريون خرجوا بالملايين لاختيار زعيمهم بـ وعيٍ وثقة

السيسي : اصطفاف المصريين أمام الصناديق تصويت أمام العالم على رفضهم لما يحدث في فلسطين

الرئيس السيسي: غمرتني السعادة بمشهد اصطفاف الناخبين

سكرتيرة المرأة والطفل بالاتحاد العام لعمال مصر تهنئ الرئيس السيسي

إرادة المصريين نافذة.. أول رسالة من السيسي بعد الفوز بالانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. صور حفل زفاف هبة قطب بدون حجاب .. طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد.. ملح يسبب فشلا كلويا

في عيد ميلادها الـ 49.. 10 صور أثارت الجدل لـ نيللي كريم|شاهد

هنا شيحة: كل التحية لمهرجان الجونة بتقديم دورة استثنائية في هذه الظروف

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة العدس

فيديو

رفضت العالمية وحظي كان سيئا.. يسرا تكشف سر حصولها على لقب النجمة المعلبة

سر حبها لكبار السن.. حقيقة زواج غادة عبد الرازق من ثري قطري

معركة شرسة.. العالم على مشارف حرب عالمية مع القرود والبعوض

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ