كواليس جلسة كولر مع لاعبي الأهلي قبل مواجهة فلومينينسي

علق الناقد الرياضي علاء عزت، على أداء فريق الأهي المصري أمام اتحاد جدة واستعداد الفريق لمواجهة فلومينينسي البرازيلي.



وأضاف علاء عزت خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن حصول النادي الأهلي على جائزة أفضل نادي في قارة إفريقيا، كان يشكل دافع كبير وحافز معنوي للاعبي الأهلي قبل مباراة اتحاد جدة السعودي.



وتابع الناقد الرياضي، "الأهلي لديه أدرينالين يظهر في الأوقات الصعبة، ولولا الجمهور لن تكون البطولة لتظهر بهذا الشكل اللائق، وهو ما أصاب اللاعبين بدفعة معنوية كبيرة قبل وأثناء المبارة.



وأشار أيضا إلى ما قام به الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر من خلال عمل اجتماع مع لاعبي الفريق وذكرهم بأنه لا يمكن لفريق حصد جائزة أفضل نادي في أفريقيا، ويخرج من أول مباراة له في بطولة كأس العالم للأندية.



وأشاد علاء عزت بالروح الرياضية الكبيرة بين جمهور الأهلي المصري والاتحاد السعودي خلال المبارة التي جمعت الفريقين في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية الأبطال.

وعن تصريح الفرنسي الدولي كريم بنزيما قبل المباراة بشأن عدم معرته للنادي الأهلي، قال الناقد الرياضي، إن تصريح بنزيما تم تحريفه، لأنه حضر مباراة الأهلي أمام ريال مدريد في النسخة الأخيرة لكأس العالم للأندية، ولكنه لم يشارك بسبب الإصابة.

